Ретейлер рассказал о возросшем спросе на товары для отпуска

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Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса россиян на товары для пляжного отдыха и путешествий, проанализировав заказы, выполненные в июне.

Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-площадки, продажи пляжных ковриков выросли на 460%, пляжных полотенец — на 173%, надувных матрасов — на 324%, нарукавников — на 306% и плавательных жилетов — на 397%, а кругов для плавания — на 328%.

Также вырос спрос на чемоданы, подушки для шеи, пляжную обувь и одежду. При этом наибольшим спросом пользовались плавки в Свердловской области, а покупатели Москвы чаще заказывали раздельные купальники.

В июне россияне также приобретали товары для пляжных и водных видов спорта. Продажи досок для плавания выросли на 198% по сравнению с маем, наборов для плавания (масок и трубок) — на 251%, ласт — на 206%, а спортивных мячей — на 21%.

Ранее в Ростуризме сообщали, что полноценный туристический сезон в России начнется с 1 июля.

3 июня глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что на юге России в ближайшие две недели все публичные пляжи и пляжи гостиниц вновь начнут работать. Конкретные сроки их открытия будут определять губернаторы на местах в зависимости от ситуации в каждом регионе. Она отметила, что сейчас решается вопрос об увеличении числа организованных пляжей, чтобы успеть к 1 июля.

Как сообщал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на пляже отдыхающие обязаны соблюдать социальную дистанцию, однако им не нужно носить медицинские маски. Что касается дистанции, то её обязаны соблюдать люди, не связанные между собой семейными отношениями.