Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

https://static.news.ru/photo/d618267a-cf96-11ea-a707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне стали отдавать предпочтение виски, рому, текиле и крепким настойкам во втором квартале 2020 года, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР).

За апрель-июнь 2020 года, во время действия режима самоизоляции, россияне купили 1,7 млн декалитров напитков крепостью выше 9 градусов, это на 22% больше, чем во втором квартале 2019 года, пишут «Известия».

А напитков с содержанием спирта более 25% в России куплено 1,8 млн декалитров, что на четверть больше показателей за аналогичный период 2019 года. В целом, объём проданного спиртного за исключением пива и пивных напитков вырос на 3% до 51,4 млн декалитров. Как полагают в Росалкогольрегулировании, такой рост связан с легализацией рынка и закупками населением алкоголя впрок во время карантина.

Повышенный интерес к виски, рому и подобным напиткам связан с с модой на них и это укладывается в мировой тренд, считает президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

Напитки легко смешиваются в коктейли, их градус падает, что важно для потребителей. Производители учли происходящее — компании стали активнее располагать свое производство в стране, в итоге стоимость спиртного снизилась, что, в свою очередь ещё больше увеличило популярность этих категорий, — сказал эксперт.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что больше пить россияне не стали, а рост продаж связан связан с желанием сделать запасы импортного алкоголя на фоне колебаний курсов рубля и доллара, многие ожидали, что спиртное подорожает.

Также эксперты рынка полагают, что на ситуации сказалось закрытие баров и ресторанов, а также продаж в duty free — средний класс начал покупать напитки в магазинах и пить их дома.

Как писал NEWS.ru ранее, в России для развития здравоохранения предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака. Письмо с соответствующей инициативой направил премьер-министру Михаилу Мишустину глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.