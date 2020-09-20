Выплаты безработным с детьми предложили сделать бессрочными

https://static.news.ru/photo/20dcbeac-fbb4-11ea-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антикризисные пособия по безработице гражданам с детьми считает необходимым увеличить и выплачивать на постоянной основе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Инициатива по продлению выплаты пособий содержится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Выплачивать пособия в сумме 3000 рублей на одного ребёнка сверх суммы выплаты по безработице начали в апреле 2020 года и продлили действие этой меры поддержки до сентября 2020 года. Получить эти деньги может только один из родителей. Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егор Пьяных, выплату планируется увеличить приблизительно втрое, до величины прожиточного минимума на ребёнка, которая составляет сейчас в среднем по России 10 700 рублей, пишут «Известия».

В сентябре действующую надбавку в сумме 3000 рублей получат около 2,8 млн безработных с детьми. Учитывая, что всего на биржах труда зарегистрированы около 3,6 млн россиян, выплаты на детей нужны 78% безработных.

На выплаты в 3000 рублей из бюджета выделяют более чем 8 млрд рублей в месяц, на дополнительные выплаты может понадобиться ещё 25–27 млрд рублей ежемесячно.

Как писал NEWS.ru ранее, число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек в сравнении как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Сейчас их 19,9 млн человек.