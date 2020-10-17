ВВП Китая вырос, несмотря на пандемию

https://static.news.ru/photo/e00a443a-11b6-11eb-a668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deng Hua/Xinhua

ВВП Китая в 2020 году вырос на 0,7%, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

При этом динамика восстановления экономики за III квартал 2020 года составила 4,9%, в аналогичном периоде 2019-го — 6%, передаёт ТАСС.

Масштабы экономики Китая за январь-сентябрь 2020 года превысили 72,27 трлн юаней (примерно $10,7 трлн ). Аграрный сектор увеличился на 2,3%, до 4,81 трлн юаней (около $717 млрд), промышленность — на 0,9%, до 27,42 трлн юаней ($4,1 трлн), сфера услуг — на 0,4%, до 40,04 трлн юаней ($5,9 трлн).

Однако темпы роста замедляются: в 2017 году они составили — 6,8%, в 2018 — 6,6%, в 2019 — 6,1%.

Промышленное производство в 2020 году увеличилось в годовом исчислении на 1,2%, за третий квартал этот показатель вырос на 5,8%. Динамика промышленного производства в Китае также снижается с годами (6,6% в 2017 году, 6,2% — в 2018 году, 5,7% — в 2019 году).

Объём розничных продаж потребительских товаров составил 27,33 трлн юаней (около $4,07 трлн по текущему курсу), снизившись в годовом исчислении на 7,2%: продажи в сельской местности сократились на 6,7%, в урбанизированных районах — на 7,3%. При этом за девять месяцев 2020 года вырос объём продаж товаров онлайн — на 9,7%, до 8 трлн юаней (более $1,19 трлн). Потребительский рынок КНР также плавно снижается: в 2016 году розничные продажи выросли на 10,4%, в 2017 году — на 10,2%, в 2018 году — на 9%, а в 2019 году — на 8%.

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, в 2020 году выросли в годовом исчислении на 0,8%, до 43,65 трлн юаней (примерно $6,51 трлн).

Капиталовложения в сельхозпредприятия увеличились на 14,5%, В промышленности зафиксировано снижение на 3,4%, в сфере услуг — рост на уровне 2,3%.

Инвестиции в производство фармацевтических товаров, а также компьютеров и оргтехники в Китае за соответствующий период выросли на 21,2% и 9,3%. Темпы роста инвестиций в основной капитал КНР постепенно замедлялись и прежде, задолго до вспышки пневмонии. В 2016 году они составили 8,1%, а в 2017, 2018 и 2019 годах — 7,2%, 5,9% и 5,4% соответственно.

Как писал NEWS.ru ранее, Счётная палата России и Министерство экономического развития поспорили из-за параметров бюджета на 2021 год, не согласившись с одним из основных параметров его расчёта — макропрогнозом. В четверг, 15 октября, пикировка двух ведомств произошла уже и в Госдуме.