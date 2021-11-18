ВТБ продаст все акции «Магнита» спустя четыре года

ВТБ выходит из капитализации крупнейшего российского ретейлера «Магнит» спустя четыре года. Основным покупателем акций становится частная инвестиционная компания Marathon Group, пишет РБК.
На данный момент у ВТБ
Marathon Group берёт на себя обязательство не отчуждать акции «Магнита» кроме тех случаев, которые определены «соответствующими обстоятельствами». Пакет бумаг ВТБ оценивается на МосБирже в 84 миллиарда рублей.
Группа компаний ВТБ приобрела 29,1% акций «Магнита» у основателя сети Сергея Галицкого в 2018 году. Стоимость сделки составила 138 млрд рублей, или 4661 рубль за акцию. Спустя несколько месяцев ВТБ продал 11,82% акций ретейлера инвестиционной Marathon Group, сумма сделки не раскрывалась, но по некоторым оценкам, она могла составить 62,5 миллиарда рублей. На минувшей неделе капитализация «Магнита» оценивалась в $9,201 млрд.
Ранее «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находятся 2,6 тысячи магазинов в России. Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей.