Всемирный банк направил $11 млрд на поддержку Украины

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Всемирный банк направил на поддержку Украины $11 млрд. Об этом сообщил глава финансового учреждения Дэвид Малпасс. По его словам, всего для экстренной помощи Киеву было направлено около $13 млрд. Его слова приводит РИА Новости.

Около $11 млрд уже были предоставлены Киеву через наши проекты и трастовые фонды, — сказал Малпасс.

По его подсчетам, в общей сложности на поддержку Украины кредитная организация направила около $13 млрд.

Киевские власти неоднократно заявляли, что без западного финансирования работа правительства невозможна.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой новую программу финансирования Киева. Отмечается, что речь идет в том числе о чрезвычайной помощи в размере $1,4 млрд, которая может быть предоставлена через инструмент для ускоренного финансирования (RFI).