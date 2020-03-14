https://static.news.ru/photo/a4add5ce-66bb-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Меры по борьбе с коронавирусом нового типа сильно ударят по мировой экономике. Потери в ближайшее время подсчитают, однако ущерб может превысить 0,5% суммарного ВВП всех стран. Однако реакция рынка выглядит излишне панической, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».

Он отметил, что ситуация во многом зависит от эффективности поддержки властей государств.

Коронавирусная инфекция 2020 года уже стала для Европы сильнейшим потрясением после Второй мировой войны, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли. По мнению политика, ни одна европейская страна сама бы не справилась с COVID-19. Поэтому Еврокомиссия выделила €37 млрд на противодействие болезни в регионе.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом. Экономическое сотрудничество с этой страной может компенсировать риск от распространения инфекции в Европе.