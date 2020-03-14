https://static.news.ru/photo/f049bb7a-662e-11ea-9d1b-fa163e074e61_660.jpg Давид Сассоли Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Коронавирусная инфекция 2020 года уже стала для Европы сильнейшим потрясением после Второй мировой войны, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

По мнению политика, ни одна европейская страна сама бы не справилась с COVID-19. Поэтому Еврокомиссия выделила €37 млрд на противодействие болезни в регионе.

Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны. Наконец, сегодня Европейский союз принимает меры, — приводит комментарий Сассоли к пакету противовирусных мер РИА Новости.

По информации издания, политик последнюю неделю провёл в самоизоляции после поездки в Италию. Сассоли назвал две задачи руководства ЕС: спасти человеческие жизни и сохранить европейскую экономику.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную инфекцию пандемией, а Европу — её новым очагом. Вирус COVID-19 спровоцировал сильнейший обвал на рынке нефти и фондовых биржах. Страны по всему миру закрывают границы, чтобы остановить распространение болезни.

В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек. Вылечились более 72 тысяч заболевших.