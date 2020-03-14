Коронавирусная инфекция 2020 года уже стала для Европы сильнейшим потрясением после Второй мировой войны, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
По мнению политика, ни одна европейская страна сама бы не справилась с COVID-19. Поэтому Еврокомиссия выделила €37 млрд на противодействие болезни в регионе.
Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны. Наконец, сегодня Европейский союз принимает меры, — приводит комментарий Сассоли к пакету противовирусных мер РИА Новости.
По информации издания, политик последнюю неделю провёл в самоизоляции после поездки в Италию. Сассоли назвал две задачи руководства ЕС: спасти человеческие жизни и сохранить европейскую экономику.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную инфекцию пандемией, а Европу — её новым очагом. Вирус COVID-19 спровоцировал сильнейший обвал на рынке нефти и фондовых биржах. Страны по всему миру закрывают границы, чтобы остановить распространение болезни.
В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек. Вылечились более 72 тысяч заболевших.