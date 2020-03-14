Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом. Экономическое сотрудничество с этой страной может компенсировать риск от распространения инфекции в Европе.
Об этом Костин
Я думаю, что если усиление кризиса в Европе совпадёт с выходом Китая из комы и развитием, восстановлением цепочек производственных и торговых с Китаем, то этот риск будет нивелирован этим, компенсирован Китаем, — сказал глава ВТБ.
Костин уверен, что китайская экономика вскоре начнёт восстанавливаться. Об этом говорят показатели по потреблению угля, перевозок, деятельность морских портов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти заявили о том, что распространение нового коронавируса создаёт большую неопределённость для возобновления производства в республике. Уровень загрузки производственных мощностей достиг 95% на сегодняшний день.
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