Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс прокомментировал финансовую ситуацию в мире. По его словам, несколько стран в ближайшее время, скорее всего, объявят дефолт.

Он не стал уточнять, у каких именно государств возникнут проблемы, передаёт «Зеркало недели». Эксперт отметил, что в последнее время невыполнение обязательств наказывается не такими жёсткими мерами и дефолт становится проблемой...