Власти Москвы заявили, что оборот сферы услуг превысил показатели до COVID

Сфера услуг в Москве восстанавливается после объявленного в конце октября — начале ноября режима нерабочих дней. Среднесуточный оборот отрасли с 22 по 28 ноября составил 22,42 млрд рублей. Показатель превосходит итоги аналогичной недели 2019 года на 21,6% в текущих ценах, рассказали NEWS.ru в департаменте экономической политики и развития мегаполиса со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Последовательно наращивает обороты сфера общественного питания, потерявшая за период «нерабочих дней» [c 30 октября по 7 ноября] около 58% выручки. На прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 млрд рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4%. Стремительно растёт выручка в сфере бытовых услуг, её обороты на прошлой неделе выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 505 млн рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 млн рублей, увеличившись на 65,6%, — отметил Ефимов.

Ведомство подчеркнуло, ссылаясь на данные Аналитического центра Москвы, что сектор финансовых услуг прибавил 35,3% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, достигнув показателя в 3,7 млрд рублей, кроме того, на 32,4% выросла выручка организаций телекоммуникаций и связи — до 5,7 млрд рублей.

Ожидается, что декабрь и начало января станут высоким сезоном для многих отраслей сферы услуг, традиционно востребованных перед праздниками и в период новогодних каникул, в частности — бьюти-индустрии, общепита и сферы развлечений, — говорится в сообщении департамента.

Ранее стало известно, что новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей. Им предоставят видеозапись мероприятия или организуют онлайн-трансляцию. Аналогичные меры были приняты в столице и в 2020-м.

Ранее сообщалось, что традиционное празднование Нового года в центре Москвы может быть частично ограничено. Так, не станут закрывать для народных гуляний Тверскую улицу. При этом в других районах столицы будут работать почти 20 новогодних площадок. Одну из них в середине декабря откроет мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас на Красной площади открыт каток, намечено их открытие также в парке Горького и на ВДНХ. До Нового года в ресторанах столицы не будут вводить QR-коды.