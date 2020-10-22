Владимир Путин заявил, что менять что-либо в сделке ОПЕК+ пока не нужно

Вносить изменения в сделку ОПЕК+ пока не нужно, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, возможно, что действующие ограничения на добычу углеводородов будут продлены. Также глава государства не исключил дальнейших сокращений при соответствующем договоре в ОПЕК+.
Надо ответственно подходить к ситуации на рынке нефти, а не болтать языком, особенно тем, кто в этом ничего не понимает, иначе цены могут взлететь до небес, — отметил Путин, слова которого приводит «Экономика Сегодня».
Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее NEWS.ru писал, что Путин не считает себя мировым лидером и не думает, что чем-то отличается от руководителей других государств. Он подчеркнул, что работает ради укрепления России и в этом — его главная цель и смысл жизни.
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