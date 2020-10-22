Владимир Путин заявил, что менять что-либо в сделке ОПЕК+ пока не нужно

https://static.news.ru/photo/eed3ad40-1499-11eb-ad23-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вносить изменения в сделку ОПЕК+ пока не нужно, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, возможно, что действующие ограничения на добычу углеводородов будут продлены. Также глава государства не исключил дальнейших сокращений при соответствующем договоре в ОПЕК+.

Надо ответственно подходить к ситуации на рынке нефти, а не болтать языком, особенно тем, кто в этом ничего не понимает, иначе цены могут взлететь до небес, — отметил Путин, слова которого приводит «Экономика Сегодня».

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин не считает себя мировым лидером и не думает, что чем-то отличается от руководителей других государств. Он подчеркнул, что работает ради укрепления России и в этом — его главная цель и смысл жизни.