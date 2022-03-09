Visa продлила на день срок работы с российскими картами за рубежом

Международная платёжная система Visa продлила срок действия российских карт за рубежом на один день, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Граждане РФ смогут ими пользоваться до 11 марта. Затем карты перестанут работать за границей.

Осуществление платежей по внутринациональным операциям в рамках платёжной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022, — отмечается в сообщении.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.

Владельцы карт Visa и Mastercard смогут ими пользоваться до конца срока действия, затем банки станут выпускать карты «Мир». Клиентам не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать карты на другой платёжной системе. Это произойдёт автоматически.