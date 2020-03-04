Объёмы российско-китайской торговли в текущем году могут снизиться после четырёх лет непрерывного повышения, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. В 2019-м товарооборот достиг $110 млрд, при этом в правительстве России заявляли, что цель — нарастить его до $200 млрд. Вероятно, планы придётся немного отложить — специалисты полагают, что в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса в КНР поток товаров между нашими странами может сократиться до 10%. Рядовых россиян больше обеспокоит возможная задержка с получением китайских товаров, купленных через интернет.

Взаимная торговля Москвы и Пекина росла с 2016 года. Особенно стремительно это происходило в 2017-м, когда товарооборот вырос на 20,8%, и в 2018-м — 27,1%. В 2019 году объём торгового сотрудничества впервые превысил $100 млрд, и возглавлявший тогда российское правительство Дмитрий Медведев заявил, что новой целью может быть выход на $200 млрд.

Однако по итогам прошлого года темпы роста заметно спали — до 3,4%, но всё равно остались в плюсе, при том что в целом международная торговля Китая сократилась на 1 процентный пункт. Всего по итогам 2019-го товарный поток между нашими странами достиг $110,75 млрд. Такова оценка главного таможенного управления Китая. Импорт товаров из КНР составил около $49,7 млрд, российские поставки — $61,05 млрд. В начале зимы рост взаимной торговли ускорился — декабрьские объёмы ($10,42 млрд) оказались выше среднегодовых. Однако эпидемия коронавируса, скорее всего, не позволит развить этот успех, полагают эксперты.

Думаю, что товарооборот может упасть на 10% по сравнению с 2019 годом. Тогда он вырос в основном за счёт запуска первой очереди газопровода «Сила Сибири» и небольшого роста поставок сельскохозяйственной продукции. Поскольку сейчас сельское хозяйство фактически находится вне игры, мы можем сохранить прошлогодний уровень, только если будем наращивать поставки газа. Но мы не знаем, насколько Китай готов потреблять предполагаемые объёмы энергоносителей, это будет зависеть от того, как долго продлится карантин в ряде регионов страны. Если КНР вернётся к нормальной ситуации уже в марте, сильного падения торговли не будет, но если он восстановится только в мае, можно считать, что первое полугодие по производству и поставкам мы пропустили Алексей Маслов профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ

Эксперт выделяет несколько причин снижения товарооборота России и Китая. Во-первых, прекратился рост торговли продуктами питания. Недостаток поставок в КНР испытывают, в частности, алтайские производители, которые продавали туда муку, и забайкальские поставщики, заключавшие долгосрочные контракты на продажу мяса.

По его словам, под ударом коронавируса оказались регионы северо-востока Китая — основные потребители российских неэнергетических товаров. В результате в разгар эпидемии резко упали поставки с Дальнего Востока отдельной продукции, например, деревянных плит для обивки помещений, плит для сборки мебели, шоколада, мороженого. Всё это производится в основном малыми и средними производителями, которые страдают от сокращения торговли с КНР.

Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Там же, на северо-востоке Китая, расположены и основные производители продукции, поставляемой в Россию. Речь идёт о товарах короткого цикла, например, мелкой электронике, мебели. Из-за эпидемии эти компании практически выпали из процесса поставок, что может привести к сокращению трансграничной торговли на Дальнем Востоке. Только в этом регионе России может быть потеряно несколько миллиардов долларов товарооборота, полагает эксперт.

Негативные последствия от сокращения товарооборота с КНР ощутят также Москва и Московская область, на которые приходится около 50% товаров из Китая, плюс Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Среди отраслей российской экономики больше всего пострадают авиаперевозки (снижение по году может составить 7-12%), туризм (минус 15%), автомобилестроение, получающее комплектующие из КНР, а также сферы IT-технологий и электроники. Кроме того, может пострадать ритейл в секторе продажи одежды, текстиля и товаров повседневного спроса. В целом в результате продолжающегося карантина на границе с КНР взаимный товарооборот в 2020 году может сократиться на 3-5% и составить $103-105 млрд. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Он отметил, что для дальнейшего роста взаимной торговли необходимо также решить проблему несогласованности российского и китайского законодательства. По многим позициям, в частности, по санитарным, ветеринарным требованиям и правилам торговли странам пока не удаётся добиться компромисса, что ограничивает взаимные поставки. В перспективе увеличение экспорта из РФ планируется в основном за счёт наращивания объёмов энергоресурсов, леса и другого сырья, что на фоне всеобщего падения цен и спроса вряд ли возможно, предупреждает Павел Сигал.

Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин полагает, что товарооборот России и КНР в текущем году, возможно, удастся удержать на уровне 2019-го, но в первые месяцы всё равно будет спад.

В первые полгода эпидемия коронавируса точно скажется на взаимном товарообороте с Россией, потому что фактически вся экономическая деятельность в Китае была отодвинута на месяц-полтора после их новогодних каникул. Несмотря на то, что в некоторых регионах КНР разрешили запускать заводы, работникам, приезжающим из других областей, по правилам ещё нужно пройти двухнедельный карантин. Сергей Луконин заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН

Россия, по его словам, может недополучить производимое в Китае оборудование, высокотехнологичные товары и товары массового потребления. В обратном направлении могут сократиться поставки древесины из-за простоя в КНР заводов, производящих мебель.

Могут пострадать и поставки из Китая товаров, купленных через интернет, предупреждает Алексей Маслов. Речь, в частности, идёт о мелкой электронике, компонентов для компьютеров. Многие предприятия, которые производили такую продукцию, находились в карантинных провинциях. Задержка поставок в Россию может составить до одного месяца, полагает эксперт.

3 марта компания AliExpress сообщила, что купленные на её интернет-площадке товары могут отправляться с задержкой из-за распространения коронавируса.

Удар по нефти

В феврале экспорт российской нефти в Китай сократился на 35,4% — до 3,14 млн тонн — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит ЦДУ ТЭК. При этом с начала года поставки из России выросли на 0,9% и составили 6,66 млн тонн.

Rong Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нефть и газ обеспечивают 70% российского экспорта в КНР, отмечает Алексей Маслов. С одной стороны эти поставки защищены долгосрочными контрактами, по которым Пекин обязан выкупить определённые годовые объёмы нефти и газа, с другой — он может сослаться на форс-мажорные обстоятельства и сократить импорт энергоносителей, предупреждает эксперт.

Всё будет зависеть от позиции российской стороны. Если Китай к нам обратится, не думаю, что Москва будет возражать и откажется помочь своему партнёру. Так что снижение поставок нефти и газа возможно, такое уже происходило в 2013 и 2014 годах и было связано с ценами на нефть, — отметил специалист.

За экспорт газа по новой магистрали «Сила Сибири» пока беспокоиться не приходится — его предполагается наращивать постепенно и в этом году он будет далёк от проектных 38 млрд кубометров. Зато есть опасения по поводу дополнительных объёмов нефти, которая Россия может поставить в КНР после увеличения в прошлом году пропускной способности нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан.

Алексей Маслов полагает, что Китай может не выбрать повышенные объёмы сырья, которые Россия готова поставлять своему соседу. Во-первых, произошла остановка предприятий, как минимум на месяц, во-вторых, США с этого года будут поставлять больше нефти и газа в КНР — это часть договоренности в рамках первой фазы торгового соглашения двух стран.

На Китай приходится примерно треть всего российского экспорта нефти, отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. За 2019 год поставки из России выросли почти на 10% и составили около 78 млн тонн. Это произошло на фоне сокращения закупок в США из-за торговых войн, а также санкций против Венесуэлы и Ирана, пояснил эксперт.

Безусловно, сокращение импорта на фоне падения на треть спроса со стороны китайских партнёров приведёт к финансовым потерям, так как в ближайшее время картина вряд ли изменится. Плюс ко всему доля России будет падать на фоне торговой сделки США и Китая, где одним из условий фигурирует увеличение импорта нефтепродуктов из США. Учитывая текущую динамику, только из-за первого квартала мировые поставки нефти из РФ по итогам года сократятся как минимум на 2%, по отношению к Китаю падение составит порядка 6%. Вячеслав Абрамов директор офиса «БКС Брокер» директор офиса «БКС Брокер»

С другой стороны, текущий низкий уровень цен на нефть может стать стимулом для сохранения покупок Пекином, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

КНР всегда пользуется падением цен на нефть и начинает активно её покупать во времена низких котировок. Так было, например, в 2008 году, когда стоимость барреля уходила к отметке $40, думаю, что такое может произойти и в этот раз. С другой стороны, если Китай много купит сейчас, то, возможно, в дальнейшем станет приобретать меньше. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Ожидаемые потери из-за коронавируса обнажили недостатки российской торговли, существующие не одно десятилетие, отмечает Алексей Маслов.

Структура товарооборота у нас остаётся на уровне 90-х годов. Мы гоним в Китай нефть и газ и покупаем там продукцию повседневного спроса. Меньше всего в условиях эпидемии была бы подвержена влиянию торговля на электронных площадках, но между РФ и КНР они работают неэффективно. Второй момент касается бесконтактных услуг — это программная инженерия, которую Россия могла бы предоставлять Китаю, совместные научные исследования и продажа патентов. Всё это есть в планах, но в реальности не составляет серьёзной доли, подытожил профессор.