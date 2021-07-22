Ведущие банки предупредили о закрытии отделений в малых городах

Начальники крупных банков обратились с письмом к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной о том, что предложенное Банком России регулирование экосистем может привести к закрытию отделений в небольших городах. Обращение подписали глава Сбербанка Герман Греф, начальник ВТБ Андрей Костин, председатели правления Газпромбанка и «Открытия», а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, пишет РБК.

Речь идёт о том, что к 2023 году Центробанк планирует установить для банков риск-чувствительный лимит. Это — предельная доля вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала.

Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что более ста банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала, а в числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов — как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах, — аргументируют в письме к Набиуллиной банкиры.

Ранее сообщалось, что российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, но при этом чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008-м и 2015 годах, заявил на совещании президента с руководителями крупнейших банков России первый зампредседателя мишустинского правительства Андрей Белоусов.