В ВТБ высокую ключевую ставку сравнили с приемом антибиотика Зампред ВТБ Пьянов: высокую ключевую ставку можно сравнить с приемом антибиотика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордно высокая ключевая ставка действует на российскую экономику так, как прием антибиотика, заявил РБК первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, лекарство скорее можно считать экспериментальным, потому что таких случаев мировая макроэкономика еще не видела.

Наш период повышенной ставки — это своего рода обязательный период приема антибиотика. Если высокая ставка — это антибиотик, причем не известный какой-то науке медицинской, а экспериментальный, потому что у пациента с таким анамнезом, как у России в период после 2022 года (с одной стороны, санкционное давление, с другой стороны, экономика осталась более открытой, чем в Иране), — такого пациента мировая макроэкономика еще не видела, — сказал он.

По мнению Пьянова, Центробанк «будет дожидаться гарантированного преодоления всех симптомов». Он предположил, что на ближайшем заседании регулятора ключевая ставка сохранится.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевая ставка не будет бесконечно оставаться на высоком уровне. Но, по ее словам, этот период будет продолжительным.

До этого сообщалось, что Центробанк в мае 2025 года может приступить к снижению ключевой ставки. Как рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, при высокой ставке инфляция в России стабилизировалась и начала «потихонечку снижаться».