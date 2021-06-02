В США рассказали об обсуждении «Северного потока — 2» с экспертами из ФРГ

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Сохранение украинского транзита газа при действующем «Северном потоке — 2» немецкое правительство считает самым важным фактором, заявили в МИД ФРГ. Так в Берлине прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина об интересе к данному маршруту поставок топлива, сообщает РИА Новости.

В качестве ответа хотел бы указать на недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: для федерального правительства было и остаётся всегда самым важным, чтобы Украина с «Северным потоком —...