В США рассказали об обсуждении «Северного потока — 2» с экспертами из ФРГ

Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении «Северного потока — 2», сообщает пресс-служба Белого дома.
Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод «Северный поток — 2» и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности, — отмечается в сообщении.
Других подробностей беседы о российском газопроводе Белый дом не привёл.
Ранее стало известно, что делегация Германии отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2». В Вашингтон вылетела команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель. Делегацию возглавили помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник Меркель по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.