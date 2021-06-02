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В США рассказали об обсуждении «Северного потока — 2» с экспертами из ФРГ

03:08, 03 июня 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Эксперты из США и Германии обсудили беспокойство Вашингтона в отношении «Северного потока — 2», сообщает пресс-служба Белого дома.

Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод «Северный поток — 2» и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности, — отмечается в сообщении.

Других подробностей беседы о российском газопроводе Белый дом не привёл.

Ранее стало известно, что делегация Германии отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2». В Вашингтон вылетела команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель. Делегацию возглавили помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник Меркель по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

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