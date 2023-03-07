В Союзе потребителей оценили вероятность снижения цен на бытовую технику Глава Союза потребителей Шелищ: избыток бытовой техники не приведет к снижению цен на нее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Избыток бытовой техники на складах не приведет к снижению цен на нее, рассказал «Радио 1» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он пояснил, что у электроники нет срока годности, но есть срок службы, который составляет минимум 10 лет. При этом следующие партии бытовой техники обойдутся продавцам дороже, так как будут покупаться за доллары и евро с помощью параллельного импорта, добавил эксперт. Однако они не заинтересованы в новых поставках, пока наблюдается затоваривание.

Если предложение превышает спрос, то всегда снижают цены, но не в этом случае. Во-первых, этот товар не скоропортящийся, с ним ничего не произойдет, у него нет срока годности. У него есть срок службы, но он составляет как минимум 10 лет, — пояснил Шелищ.

Эксперт пояснил, что цены на бытовую технику не снизятся также потому, что магазины закупали ее на свои средства, а не на кредитные. Помимо того, складские запасы будут использоваться для починки устройств, ведь новые запчасти не ввозятся в страну. Поэтому рано или поздно количество техники в стране сократится и продавцам придется сделать новые закупки, которые обойдутся им гораздо дороже, заключил Шелищ.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается профицит бытовой техники. Участники рынка рассказали, что вследствие ажиотажного спроса в 2022 году на складах оказалось большое количество товаров, которые теперь, скорее всего, не подешевеют. По их мнению, вполне вероятно, дистрибьюторы уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.