В Союзе пенсионеров возмутились отказом индексировать пенсии

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров обязательно нужно проводить. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России, член президиума Людмила Пискунова.

Она отметила, что пенсионеры работают не потому, что хотят работать. По словам Пискуновой, многие говорят про них, что они просто не желают сидеть дома, но это неправда — люди отработали за свою жизнь по полной программе, чтобы получать пенсию.

А как же, конечно, нужно [индексировать пенсию]! Добиваться этого нужно всеми правдами и неправдами. Потому что это совсем несправедливо, — возмутилась Пискунова.

По её мнению, те, кто никогда не работал, и сейчас не работают. А работают те, кого держат предприятия, в которых нуждаются. И не платить таким людям не просто несправедливо, а незаконно, считает эксперт. Ведь эти деньги человеком заработаны и заслужены.

Пискунова добавила, что многим пенсионерам вообще задолжали деньги по выплатам. Работают же, в большинстве своём, пенсионеры не на самых высокооплачиваемых должностях при небольшой пенсии. А если профсоюзы хотели добиться индексации, до давно бы это сделали, иначе они только делают вид, резюмировала Пискунова.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил точку зрения, что индексации пенсий работающим пенсионерам не будет до 2025 года.