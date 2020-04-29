В Совфеде выступили против прямых выплат гражданам во время пандемии

https://static.news.ru/photo/9af1b0e6-8af1-11ea-b0e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказался против инициативы о прямых выплатах для граждан в период пандемии коронавируса. По его словам, реализация данной идеи может привести к гиперинфляции и девальвации рубля.

Как подчеркнул Рябухин, он категорически против «бездумной раздачи денег». Первый зампред комитета Совфеда заявил, что характер помощи всем категориям граждан должен быть адресным, а прямые выплаты приведут к дестабилизации экономики в России.

Как сообщил, в свою очередь, вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв, в стране уже оказывается поддержка гражданам и бизнесу. Помощь идёт по трём основным направлениям.

Во-первых, выплаты особо пострадавшим или нуждающимся категориям и ускорение уже предусмотренных выплат. Это не только меры поддержки непосредственно граждан, но и косвенно поддержка экономики через стимулирование платёжеспособного спроса. Во-вторых, это меры поддержки пострадавших отраслей, в первую очередь в сегменте малого и среднего бизнеса. И в-третьих, государство поддерживает крупные предприятия, — цитирует Журавлёва ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает возможность оказания прямой материальной помощи россиянам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями.