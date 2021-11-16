В Совфеде объяснили пользу указа Путина для ЛНР и ДНР

Благодаря указу президента России Владимира Путина в отношении самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик им окажут реальную помощь, что позволит использовать их экономический потенциал, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член Совфеда подчеркнул, что допуск товаров из ЛНР и ДНР к госзакупкам в РФ повысит зарплаты сотрудникам соответствующих предприятий в Донбассе.

Хороший очень указ, на мой взгляд. У нас президент принимает всегда правильные, выверенные решения, как мне кажется, по ЛНР и ДНР. Это касается гуманитарной помощи, это касается признания документов ЛНР и ДНР, предоставления в упрощённом порядке гражданства. Вот это реальная помощь республикам, с которыми воюет Украина, и не только Украина, а фактически США и ряд стран Европы, — добавил Цеков.

Он отметил, что ЛНР и ДНР способны обеспечить некоторые потребности РФ по линии госзакупок, например в угле и металле. Собеседник также заявил, что поставки продукции для нужд государства за его пределами — абсолютно нормальная практика — и Россия сотрудничает и с Европой, и с Азией, и с США, и даже с Украиной.

Это нормальный процесс, просто раньше ЛНР и ДНР были исключены из этого процесса, — подытожил Цеков.

Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Товары из этих регионов будут допущены к госзакупкам наравне с российскими. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Правительству необходимо будет в течение месяца принять ряд мер, которые бы смягчили условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В частности, товары оттуда должны принимать участие в госзакупках наравне с российскими, следует из указа главы государства.

Также в порядке исключения и «на период до политического урегулирования ситуации» в непризнанных республиках снимаются количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между РФ и ДНР или ЛНР. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о сложностях с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Тем не менее, по его словам, Россия продолжит делать всё от неё зависящее.