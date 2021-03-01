В Совете Федерации назвали условия победы над бедностью в России

https://static.news.ru/photo/07d82626-7b1b-11eb-973e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует три основных способа борьбы с бедностью: первый — оказание материальной помощи людям, живущим за чертой бедности, второй — создание условий, при которых люди способны сами себя обеспечить, третий — освобождение малоимущих граждан от подоходного налога, рассказал NEWS.ru член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

По мнению сенатора, россияне, получающие минимальную заработную плату, должны быть освобождены от подоходного налога в принципе. Дискуссия по этому вопросу всё ещё продолжается, равно как и обсуждение введения продуктовых сертификатов, которые также являются средством борьбы с бедностью.

Что касается создания условий для самообеспечения — это тоже очень важный момент. Это не только создание рабочих мест, но и возможности для переобучения. У нас много различных бесплатных программ, в том числе курсы для людей предпенсионного возраста, программа социального контракта. Возможности для преодоления бедности для работоспособных граждан есть, — отметил Сергей Леонов.

Другое дело — люди, которые в силу возраста или проблем со здоровьем не могут воспользоваться вышеназванным возможностями: инвалиды, пенсионеры. По словам сенатора, пособия и льготы в любом случае необходимы. И здесь важно находить индивидуальный подход по отношению к каждому человеку, нуждающемуся в помощи. При этом главный путь борьбы с бедностью — это экономический рост, уверен Леонов.

Это банальные, но очень важные вещи. На чём нужно делать упор? Когда работает экономика — растут доходы населения, бюджет наполняется, давая возможность индексировать пенсии не на 3-4% в год, а обеспечивать их рост, существенно опережающий инфляцию, — пояснил сенатор.

Чем богаче страна, тем больше у неё возможностей для поддержки самых незащищённых слоёв населения, которые по тем или иным причинам не могут обеспечивать себя сами, заключил он.