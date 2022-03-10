В Российском топливном союзе объяснили временное снижение цен на бензин

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин в беседе с NEWS.ru рассказал, что снижение оптовых цен на бензин произошло на фоне скорее политических событий, чем экономических. По его словам, этому поспособствовало падение объёмов закупок из-за дорогих кредитов и сейчас операторы находятся в режиме ожидания. Ранее сообщалось, что снижение цен на бензин наблюдается в Нижегородской, Иркутской областях, Сыктывкаре, Салехарде и Приморском крае.

Объёмов на бирже предостаточно. Соответственно, требование к определённым объёмам продаж с нефтяных компаний никто не снимал, поэтому они поставляют на биржу тот объём, который они и обязаны поставлять. На фоне этого всего произошло снижение. Розница отреагировала только в тех регионах, где цены у независимых операторов были выше нефтяных компаний. И вот сегодняшнее снижение позволило им выставить цены вровень с АЗС нефтяных компаний, — сказал Ашихмин.

По его словам, дальнейшего снижения в розницу с точки зрения экономических предпосылок сейчас нет, рынок «замер в режиме ожидания», что же будет происходит дальше. Ашихмин спрогнозировал, что оптовые цены могут восстановиться, то есть пойдёт повышение.

Сейчас те объёмы, которые раньше поставлялись, их перестали покупать, то есть нет спроса. Соответственно, чтобы эти объёмы продать, продавцы вынуждены понижать цены. Плюс на бирже пошли спекулятивные моменты, когда заявки ставят ещё ниже, сбивая цены. Для того чтобы продать, основным игрокам тоже приходится понижать. Чисто рыночных механизмов в сегодняшнем снижении пока не наблюдается, — подытожил эксперт.

Накануне глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что на фоне снижения оптовых цен на топливо Федеральная антимонопольная служба видит предпосылки для снижения и розничных. Биржевые цены на горючее в России начали резко падать ещё 28 февраля.