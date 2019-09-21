https://static.news.ru/photo/5c9eebcc-ddbf-11e9-b698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Дилерские центры рекомендуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

По итогам января-августа продажи новых легковых машин в России снизились на 2,3%. Отрицательная динамика преследовала рынок на протяжении всего года, лишь в январе продажи выросли на 0,6%. Примерно такая же ситуация ожидается и до конца этого года, говорит гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте, — цитирует эксперта РИА Новости .

В автоцентре «Авилон» также подтвердили, что изменение прайс-листов производителями ожидается в января следующего года.

Как ранее писал News.ru, количество выданных в I квартале 2019 года автокредитов выросло на 13,7%. За этот период в кредит было куплено 191,3 тыс. автомобилей против 168,3 тыс. годом ранее.