Ущерб от коррупции в РФ за четыре месяца превысил 22 млрд рублей

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С января по апрель текущего года число коррупционных преступлений в России выросло на 20,9%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правовую статистику Генпрокуратуры.

Согласно подсчётам, общий ущерб от таких преступлений составил 22,9 млрд рублей. В большей части случаев речь идёт о взяточничестве, которое чаще всего встречалось в Пермском (135) и Ставропольском (113) краях, а также в Республике Башкортостан (101).

Уточняется, что, как правило, сумма взятки не превышала 10 тысяч рублей. Согласно предыдущим подсчётам, до начала года ущерб от коррупционных преступлений составлял 17,9 млрд рублей.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году составил 58,4 млрд рублей. Это 11,4% от суммы ущерба, причинённого всеми видами преступлений. В 2019 году ущерб от коррупционеров оценивался в 55,1 млрд рублей, или 8,8% от общей суммы ущерба. По данным Генпрокуратуры, в 2020 году увеличилась и сумма добровольно возмещённого коррупционерами материального ущерба, она составила 4,2 млрд рублей, что на 100 млн рублей больше, чем в 2019 году.