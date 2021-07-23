В России стали производить меньше подсолнечного масла

Выпуск подсолнечного масла в первом полугодии снизился на 17%. Об этом сообщает Росстат в отчёте о промышленном производстве за первое полугодие 2021 года.

Нерафинированного подсолнечного масла было произведено 2,7 млн т, это доля в 82,8% от аналогичного периода 2020 года. В июне 2021 года по отношению к показателю 2020 года производство снизилось на 46%, зафиксировал Росстат.

Подсолнечное масло состоит в перечне социально значимых продуктов наряду с мясом, молоком, куриными яйцами, гречневой крупой и чёрным чаем. В отношении этих продуктов могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

Ранее Глава Масложирового союза России Михаил Мальцев предположил, что подсолнечное масло начнёт дешеветь из-за обильного урожая подсолнечника и введения демпферной пошлины на экспорт подсолнечного масла. Он также заявил, что союз ожидает сохранения оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр в следующем сезоне.