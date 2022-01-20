В России предложили альтернативу печному отоплению

В России многие до сих пор используют уголь и дрова для отопления жилых помещений. Такой способ обогрева губителен как для природы, так и для человека. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2010 год, в Европе ежегодно преждевременно умирает 61 тысяча человек непосредственно из-за загрязнения воздуха взвешенными твердыми частицами, которые образуются в результате сгорания угля и древесины. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает отказаться от такого способа отопления.

Сжигание угля в домашних условиях приводит к выбросу в атмосферу оксидов серы и азота. Также, в зависимости от места происхождения угля, в воздух попадают фтор, мышьяк, селен, ртуть и свинец. Исследователи ВОЗ доказали, что с выбросами, образующимися в результате печного отопления, напрямую связаны респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, и возрастает риск развития рака легких. Другая проблема отопления углем и дровами — повышенная пожароопасность. МЧС России отмечает, что «печные» пожары занимают третье место по частоте возникновения после неосторожного обращения с огнем и электрических воспламенений. Так, в 2018 году было зарегистрировано 22 857 пожаров по причине нарушения правил эксплуатации и неисправности печного отопления.

При этом уровень газификации в стране составляет 71,4%, а в 2026 году планируется рост до 74,7%. То есть даже через четыре года четверть россиян все еще будет страдать от негативных последствий сжигания угля и дров. По мнению Давыдова, такая ситуация требует создания дополнительных административных и экономических стимулов, чтобы как можно быстрее избавиться от губительного влияния печного отопления в стране.

ВОЗ рекомендует использовать более эффективное отопительное оборудование, в частности сертифицированные камины и котлы, работающие на пеллетах (топливные гранулы, спрессованные из стружек, опилок и прочих остатков от деревообрабатывающей промышленности). Такие котлы гораздо меньше загрязняют окружающую среду и позволяют с точностью регулировать генерацию тепла. Само топливо относительно экономично: например, один килограмм пеллет вырабатывает столько же тепла, сколько и 0,5 литра дизеля.

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Пеллеты, как сухое экологичное возобновляемое биотопливо, в последнее время получило массовое распространение в развитых странах: на 2020 год мировое потребление выросло в 2 раза за 5 лет, и эксперты предрекают двукратное увеличение рынка к 2027 году. Россия является одним из мировых лидеров по производству пеллет, однако почти вся продукция сейчас экспортируется, а на внутреннем рынке остается всего около 0,5%. Европейские страны потребляют 70% мирового объема пеллет. Такая популярность обусловлена в том числе и государственной поддержкой. К примеру, во Франции была организована кампания по продвижению печей и котлов, работающих на пеллетах: НДС при покупке оборудования был снижен с 19,4% до 5,5%, плюс сделан возврат до 50% налогов на стоимость услуг по установке. Как итог, к началу 2021 года 1,2 миллионов французских семей обогревались пеллетами. В этом же году правительство трансформировало программу, выдавая бонусы за переход на новый вид топлива для обогрева жилищ. Также некоторые европейские страны субсидируют установку печей на пеллетах и ограничивают сжигание твёрдых видов топлива в борьбе за чистый воздух.

Первым российским регионом, который законодательно ограничил сжигание угля, стала Бурятия. С начала отопительного сезона 2021–2022 власти республики, где 43% домохозяйств обогреваются углем и дровами, запретили всем юридическим лицам, имеющим доступ к центральному теплоснабжению, использовать твердое топливо в автономных котельных: им необходимо либо подключиться к городской магистрали, либо использовать экологические способы отопления. Дмитрий Давыдов предлагает параллельно с имеющимися программами газификации в России установить ограничения на использование классического печного отопления и простимулировать переход на альтернативные источники.

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В частности, по задумке автора проекта, на федеральном уровне необходимо запретить использование угля юридическим лицам при наличии альтернативы подключения к центральному теплоснабжению или газоснабжению. Также следует прекратить регистрацию купли-продажи старых зданий с автономным угольным или дровяным печным отоплением при наличии прямого доступа к газу или к центральному теплоснабжению.

Для домохозяйств, проживающих в районах, не подключенных к газоснабжению, необходимо выделить государственные субсидии на установку котлов на пеллетах. Таким образом проблемные регионы смогут гораздо раньше перейти на более безопасный вид отопления. Финансирование такой программы можно осуществить из госбюджета, направив часть налоговых отчислений, поступающих с быстрорастущего сектора производства пеллет, в дотации на модернизацию отопительной системы.

Эти меры позволят снизить выброс в атмосферу вредных веществ и парниковых газов, значительно сократить вредное воздействие продуктов сгорания угля и дров на здоровье людей, сократить число пожаров и смертей россиян, а также активизировать бизнес по производству и установке автономных систем отопления на экологичном топливе, а также бизнес по продаже пеллет на внутреннем рынке. Однако реализация указанных инициатив невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.