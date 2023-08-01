В России появилась новая форма национальной валюты

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Основные положения закона о цифровом рубле официально вступили в силу с 1 августа, сообщает РИА Новости. Третья форма национальной валюты предназначена для платежей и переводов, открывать вклады или получить кредит цифровыми рублями нельзя. Проценты на остатки средств в такой валюте также начисляться не будут.

Согласно вступившему в силу закону, россияне смогут начать пользоваться цифровыми рублями после открытия специального кошелька в банке. Операции с новой национальной валютой будут проводиться через платформу, оператором которой будет Банк России. Обычные граждане смогут использовать цифровой рубль для платежей и переводов без комиссии, для юридических лиц же она составит 0,3% от суммы платежа. Сроки, в которые банки должны обеспечить клиентам проведения таких операций, будут определены советом директоров Банка России.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец ранее заявил, что цифровой рубль со временем вытеснит безналичную форму, в то время как наличные рубли останутся. По его мнению, на первом этапе внедрения новой формы валюты они будут существовать параллельно. Зубец также подчеркнул, что такие деньги нужны в первую очередь государству, так как Центробанк сможет с легкостью отследить движение цифрового рубля для борьбы с коррупцией.