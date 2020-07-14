В России повысят цену на газ для всего населения

https://static.news.ru/photo/88b50688-c67b-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ожидается повышение стоимости газа. Об очередной индексации заявил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев.

На текущий момент при работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ. Это решение принято, в настоящий момент находится в стадии оформления, — цитирует его «Газета.ру».

По его словам, решение о повышении тарифов утверждено окончательно, однако пока неизвестно, каким окажется окончательный рост тарифов на транспортировку.

В начале апреля ФАС разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. В документе предлагается утвердить «с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».

В ведомстве это объясняли тем, что в рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС обязана ежегодно в утверждённые сроки индексировать предельные цены. Антимонопольная служба уточняла, что при установлении тарифов принимаются в расчёт данные прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утверждённого правительством РФ.

В 2018 году цены на газ индексировались на 3,4%, а в прошлом — только на 1,4%. В этом повышении учли рост НДС с января 2019 года с 18% до 20%. Также в 2018 году цены повысили с опозданием — не с 1 июля, а с 21 августа, писал NEWS.ru.