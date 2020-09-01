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В России поменялись правила проверки счётчиков

04:26, 01 сентября 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Свидетельства о проверке счётчиков на бумажном носителе утратят юридическую силу.

С 24 сентября 2020 года, согласно поправкам в закон «Об обеспечении единства измерений», бумажные свидетельства о проверке счётчиков станут необязательными и юридическую силу будет иметь только запись о проверке в электронном реестре Росстандарта.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что без передачи данных о проверке счётчиков в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут недействительны. Он отметил, что это правило распространяется на все виды средств измерений.

Они помогут защитить потребителей от мошенников, а также облегчат проведение работ проверяющих органов и участников метрологической деятельности, — привели слова Алексея Абрамова в «Российской газете».

Отмечается, что после проверки счётчиков специалист будет вносить данные в реестр ФГИС «Аршин».

Как писал NEWS.ru ранее, правительство России разрешило отложить проверку бытовых счётчиков до 1 января 2021 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. За истёкший срок проверки не будут взиматься пени и штрафы, а ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов.

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