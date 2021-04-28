В России подорожают авиабилеты

https://static.news.ru/photo/c421212c-a8af-11eb-acbd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость авиабилетов в России к лету должна вернуться к уровню 2019 года, но в 2022 году цены «пойдут вверх». Об этом сообщил в интервью РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

Я уверен, что летом произойдёт возврат цен до уровня 2019 года, а после этого они пойдут вверх в 2022 году. Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы, — заявил Ванцев.

По его словам, средний чек на авиаперелёты в одних и тех же направлениях в 2020 году значительно упал в сравнении с 2019 годом. Предстоящий рост цен он объяснил тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, при этом курс рубля упал уже на 15–20%, кроме того, увеличились затраты на топливо.

Совладелец Внуково считает, что цены на билеты нужно поднимать «грамотно и аккуратно», чтобы не потерять загрузку рейсов.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты могут снизиться к лету в связи с большим количеством поездок россиян на курорты. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По словам эксперта, авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолётов, а их излишек и может стать поводом для снижения цен.

Поставка самолётов российскими авиакомпаниям произойдёт на фоне кризиса отрасли из-за коронавируса. Однако сами представители авиаперевозчиков считают, что сейчас не самое лучшее время для увеличения парка самолётов. Объём перевозок на докризисный уровень ещё не вышел и не выйдет в этом году, уверены авиаперевозчики.