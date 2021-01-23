В России определили самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

https://static.news.ru/photo/5b5f90bc-5e34-11eb-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора и IT-аналитика вошли в топ самых высокооплачиваемых предложений для людей с неоконченным высшим образованием и соискателей без опыта работы.

64% работодателей готовы принять на работу недавних студентов без опыта работы. В то же время выпускники российских вузов 2017–2019 годов оценили сложность поиска работы в среднем на 7,1 балла из 10, — сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы.

Больше всего высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта предлагается в сфере информационных технологий. Так, в Москве будущим программистам уже предлагают зарплату до 90 тысяч рублей, разработчикам отчётных форм (SQL) — до 70 тысяч рублей, специалистам техподдержки 1С и аналитикам — от 55 тысяч рублей, аниматорам 2D — 60–75 тысяч рублей.

Самую же высокую зарплату среди вакансий для специалистов без опыта предлагают юристам первичного приёма в Москве (100 тысяч рублей).

На заработок в 76 тысяч рублей могут претендовать стажёр НИИ в Москве и младший научный сотрудник в Троицке. Стажёру отдела по работе с ЕГАИС в Ногинске и инженеру ПТО в Хабаровске готовы ежемесячно платить в пределах 45 тысяч рублей.

Высокую зарплату с неполным высшим образованием можно найти и в сфере экономики: финансовый советник в Хабаровске может рассчитывать на 65 тысяч рублей в месяц, а экономист по планированию в подмосковной Ивантеевке — до 60 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, специалисты ВЦИОМа провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти половина граждан РФ недовольны уровнем своего достатка. Абсолютно недовольны личными делами в материальной сфере 17% участников исследования. То есть каждый шестой. Своим положением и уровнем достатка в семьях довольны только 51% респондентов. Как отметили во ВЦИОМе, 35% из них удовлетворены в общем, а 16% — полностью. Затруднились дать оценку своему материальному положению 1% участников опроса.