Почти 50% россиян недовольны уровнем своего достатка

https://static.news.ru/photo/b11a80d2-5b1b-11eb-9f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти половина граждан РФ недовольным уровнем своего достатка. Информацию об исследовании сотрудники ВЦИОМ передали журналистам в среду, 20 января.

Уточняется, что 47% респондентов оказались неудовлетворёнными своим материальным положением. Абсолютно недовольны личными делами в материальной сфере 17% участников исследования. То есть, каждый шестой.

Своим положением и уровнем достатка в семьях довольны 51% респондентов. Как отметили во ВЦИОМ, 35% из них удовлетворены в общем, а 16% — полностью.

Затруднились дать оценку своему материальному положению 1% участников опроса. Исследование проводилось 14 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, 83% россиян недовольны уровнем своего заработка и не отказались бы от повышения. Причем 18% опрошенных считают комфортной такую зарплату, которая на 50 тысяч рублей больше имеющейся на данный момент.

Лишь 17% граждан всем довольны.