В России могут подорожать чай, кофе и сладости «Коммерсант»: производители чая и кофе повысят цены для розничных сетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители чая и кофе планируют с сентября повысить цены для розничных сетей на 6-9%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письма компаний. Что касается кондитерских изделий, то их стоимость может увеличиться на 15% из-за импорта сырья, которое подорожало на фоне девальвации рубля и падения урожайности.

Компания «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщил ритейлерам, что будет повышать цены постепенно, чтобы избежать резкого скачка. Свое решение производитель объяснил тем, что доля импортного сырья и материалов в себестоимости продукции превышает 80%. Аналогичное уведомление сетям направила JDE (марки Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), сославшись на девальвацию рубля.

Производитель «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) также сообщил, что повысит цены на 4–5%. Плавно увеличить стоимость продукции также намерен Madeo. Кроме того, с сентября поднимется цена товаров от «Лотте КФ Рус» (бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), «Шторк» (марки Merci, Toffifee, Mamba).

Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк предположил, что избежать снижения потребления можно, если ритейлеры и производители договорятся о расширении промоакций, доля которых в продажах кофе и чая уже превышает 60%.

Ранее стало известно, что голландская компания JDE Peet’s планирует вывести из России зарубежные бренды кофе и чая до конца 2023 года. В России будут представлены только местные бренды. JDE Peet’s принадлежат бренды кофе Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts.