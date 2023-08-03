Известный производитель кофе выведет зарубежные бренды из России Производитель кофе Jacobs выведет из России зарубежные бренды до конца 2023 года

Фото: Eckhard Stengel/imago stock&people/Global Look Press

Голландская компания JDE Peet’s планирует вывести из России зарубежные бренды кофе и чая до конца 2023 года, сообщается в финансовом отчете компании за первое полугодие этого года. В России будут представлены только местные бренды. JDE Peet’s принадлежат бренды кофе Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts.

JDE Peet’s находится в процессе прекращения присутствия международных брендов на российском рынке, — говорится в отчете.

Ранее шведская компания Ingka Centres (владелец сетей IKEA и «Мега») продала свою штаб-квартиру, располагавшуюся в офисном комплексе «Химки бизнес-парк». Новым владельцем комплекса стала российская фирма «КЛС-Химки», принадлежащая бизнесменам Аркадию Даниеляну и Григорию Саакяну. Они занимаются развитием интернет-магазина по продаже одежды, товаров для дома и косметики.

Офисный комплекс, принадлежавший Ingka Centres, располагается на улице Ленинградской в подмосковных Химках. Площадь объекта составляет 42 тысячи квадратных метров. Сделку подтвердили два консультанта, ранее работавшие со шведской компанией. Специалисты оценивали этот актив примерно в 6 млрд рублей, однако точная стоимость продажи неизвестна.