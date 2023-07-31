IKEA продала свою штаб-квартиру в России IKEA продала штаб-квартиру в Подмосковье российской компании «КЛС-Химки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведская компания Ingka Centres (владелец сетей IKEA и «Мега») продала свою штаб-квартиру, располагавшуюся в офисном комплексе «Химки бизнес-парк», сообщают «Ведомости». По данным издания, новым владельцем комплекса стала российская фирма «КЛС-Химки», принадлежащая бизнесменам Аркадию Даниеляну и Григорию Саакяну. Они занимаются развитием интернет-магазина по продаже одежды, товаров для дома и косметики.

Офисный комплекс, принадлежавший Ingka Centres, располагается на улице Ленинградской в подмосковных Химках. Площадь объекта составляет 42 тысячи квадратных метров. Сделку подтвердили два консультанта, ранее работавшие со шведской компанией. Специалисты оценивали этот актив примерно в 6 млрд рублей, однако точная стоимость продажи неизвестна.

Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов ранее оценил шансы российских компаний заменить IKEA. По его мнению, полностью заменить этот бренд пока не удастся, так как шведские магазины представляли огромное количество интерьерных решений в едином стиле. Однако российские покупатели не лишились выбора, считает он. Это обусловлено тем, что большинство российских компаний уже начали создавать собственные аналоги популярной мебели.