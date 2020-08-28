В России из-за пандемии снизился импорт пальмового масла

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За первое полугодие 2020 года импорт пальмового масла в России снизился почти на 7%. Такое несвойственное для страны снижение зафиксировано впервые за шесть лет.

Как сообщает РБК, последний раз снижение импорта пальмового масла на 5% было отмечено в 2014 году. Тогда оно произошло в связи с резким изменением курса национальной валюты. Аналитики считают, что в этот раз поставки упали из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Также среди причин называется более жёсткий контроль за производством молочной продукции.

Основной поставщик пальмового масла — Индонезия. В основном оно применяется в пищевой промышленности. В частности, на долю производства кондитерских изделий приходится 30% всего объёма, 25% используется в продуктах быстрого приготовления, чипсах и в общепите, 15% — в хлебобулочных изделиях, 13% — в молокосодержащих изделиях.

Как писал News.ru, в августе 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добавленную стоимость для пальмового масла. Теперь продавцы будут платить 20% от цены, а не 10%. Позднее, в октябре 2019 года, Евразийская экономическая комиссия выступила с инициативой ввода нормативов по допустимому содержанию опасных веществ в пальмовом масле. Речь идёт о глицидиловых эфирах жирных кислот, которые могут появляться в масле в результате нагревания при производстве, так как содержатся в масличном сырье. Эти вещества считаются потенциальными канцерогенами, то есть могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний