В России из-за пандемии снизился импорт пальмового масла

За первое полугодие 2020 года импорт пальмового масла в России снизился почти на 7%. Такое несвойственное для страны снижение зафиксировано впервые за шесть лет.
Как
Основной поставщик пальмового масла — Индонезия. В основном оно применяется в пищевой промышленности. В частности, на долю производства кондитерских изделий приходится 30% всего объёма, 25% используется в продуктах быстрого приготовления, чипсах и в общепите, 15% — в хлебобулочных изделиях, 13% — в молокосодержащих изделиях.
Как писал News.ru, в августе 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добавленную стоимость для пальмового масла. Теперь продавцы будут платить 20% от цены, а не 10%. Позднее, в октябре 2019 года, Евразийская экономическая комиссия выступила с инициативой ввода нормативов по допустимому содержанию опасных веществ в пальмовом масле. Речь идёт о глицидиловых эфирах жирных кислот, которые могут появляться в масле в результате нагревания при производстве, так как содержатся в масличном сырье. Эти вещества считаются потенциальными канцерогенами, то есть могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний
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