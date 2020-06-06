В думской базе электронных документов опубликован законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом поправки сопровождаются отрицательным отзывом правительства, которое пока не поддержало документ по причине отсутствия в нём достаточных обоснований и источников расходов.

Стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере, равном 93 рублям, а фиксированную выплату к страховой пенсии в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.

Мы предлагаем осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учётом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу или иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что «пенсионеры работают „нелегально“ (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учёта. Соответственно, происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства».

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов. Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряжённости и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, — отметил Ярослав Нилов.

Напомним, что в 2016 году был принят закон о том, что работающим пенсионерам не будет осуществляться индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка страховой пенсии. После этого с середины 2016-го по 2020 год количество работающих пенсионеров сократилось незначительно. В настоящее время неработающих пенсионеров насчитывается порядка 9,6 млн человек. В текущем году индексация составила 6,6%. Интересно, что из числа обратившихся в службы занятости пожилых людей работу могут найти не более половины.

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 16,5 тысяч рублей, но в подавляющем большинстве регионов уровень пенсий близок к размеру минимального прожиточного уровня пенсионера — около 9–10 тысяч рублей. Низкие пенсии вынуждают пожилых людей подрабатывать, причём, как правило, на низкооплачиваемых должностях. Тем не менее уровень трудовых доходов, как правило, выше пенсий. Кроме того, зарплаты растут темпами выше инфляции.

Не нужно забывать и о том, что как только пенсионер решит уволиться, он получит страховую пенсию и фиксированную выплату к ней с учётом индексации и корректировки, имевших место в период, пока он работал, уже через месяц после увольнения. Первоначальной причиной отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам, ещё до повышения пенсионного возраста, было желание мотивировать пожилых граждан выходить на пенсию позже. Это позволяло Пенсионному фонду России (ПФР) несколько сократить дефицит между доходами и расходами. В 2019 году пенсионный возраст был официально повышен, и уже с 2020-го бюджет ПФР должен стать профицитным, поэтому вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам вновь стал актуальным. Юлия Финогенова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Какова цена вопроса?

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономия при повышении пенсионного возраста должна была составить порядка 175 млрд рублей ежегодно. Плюс бюджетные трансферты в совокупности дадут ПФР примерно 850 млрд рублей, которые могут пойти, помимо всего прочего, на индексацию пенсий.

Стоит отметить, что в текущей экономической обстановке (падение темпов роста ВВП, рост безработицы на фоне падения цен на нефть) проблемы с трудоустройством затронут экономически активных граждан — тех, кому до пенсионного возраста ещё далеко. Следовательно, из-за общего сокращения рабочих мест правительство, вероятно, ожидает снижения текущего количества работающих пенсионеров и даже рассматривает вопрос о досрочном выходе на пенсию лиц предпенсионного возраста (а это ещё порядка четырёх-пяти миллионов человек).

Кроме того, если пенсионер всё же смог трудоустроиться, то пенсионная «легализация» его заработков позволит ПФР получать взносы от его работодателя, что может привести к сокращению нелегальной занятости и увеличению поступлений страховых пенсионных взносов в ПФР, — сказала Юлия Финогенова.

Необходимо отметить, что положение пенсионной системы является производной от состояния экономики. К сожалению, отечественная экономика слабо диверсифицирована, и снижение цен на энергоресурсы немедленно сказывается на функционировании всех отраслей. Учитывая, что роста ВВП не предвидится, то не стоит ждать и значительной собираемости страховых пенсионных взносов, от размера которых зависит и размер пенсий.

Поскольку государственная страховая система в обозримом будущем не сможет обеспечить серьёзный коэффициент замещения в силу экономических и демографических причин, то население будет вынуждено более активно принимать участие как в индивидуальных, так и в корпоративных накопительных пенсионных программах. Трамплином в этом процессе может стать, наконец, принятие законов, регулирующих «замороженные» с 2014 года пенсионные накопления в рамках концепции гарантированного пенсионного продукта, обсуждение которого началось ещё осенью 2019 года, — отметила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В целом инициатива правительства по возврату индексации пенсий заслуживает одобрения не только как политически верный и дальновидный шаг, но и как возможность увеличения уровня социальных гарантий пожилым людям, считают опрошенные эксперты.

Поправки Нилова вполне реальны и, конечно, возврат индексации работающим пенсионерам был бы правильным решением, так как уже четыре года пенсия работающих пожилых людей не растёт, подчёркивает первый вице-президент общественной организации «Опора России» Павел Сигал.

По данным Росстата, в настоящее время в РФ общее число пенсионеров составляет 43,78 млн человек, из которых работающих — 9,67 млн. Очевидно, что даже небольшая сумма в качестве прибавки к пенсии — это ощутимая помощь для людей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С другой стороны, во многих странах работающие пенсионеры вообще не получают пенсию — она им назначается только тогда, когда человек перестаёт работать. Помимо недостатка средств в Пенсионном фонде, есть ещё один аспект этого предложения. Если вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, то в первый год на это потребуется 368 млрд рублей, во второй — уже 400 млрд, а затем эта сумма будет расти на 10% ежегодно. Вероятно, сейчас в бюджете дополнительных средств на это нет. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

По словам Павла Сигала, рост пенсий в дальнейшем будет обеспечен за счёт закрепления в поправках в Конституцию нормы о ежегодной индексации. Но индексация работающим пенсионерам регулируется при этом федеральным законом. Если предложение ЛДПР не примут, то работающие пенсионеры под действие поправки в Конституции о гарантии ежегодной индексации не подпадают, заключил экономист.

Но есть и скептики. Первый вице-президент СРО НАПФ Сергей Эрлик полагает, что говорить о перспективах развития распределительной пенсионной системы смысла нет: чем меньше будет становиться работающих по отношению к пенсионерам (а тренд этот лишь усиливается), тем увереннее будут расти расходы федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ.