В Рослесхозе назвали причину роста цен на пиломатериалы

К трёхкратному подорожанию пиломатериалов, включая брус и доски, привела пандемия коронавируса. Об этом «Российской газете» рассказал глава Рослесхоза Иван Советников. Он также назвал сроки, когда цены на указанную продукцию должны нормализоваться.

По словам Советникова, многие россияне из-за коронавируса лишились возможности путешествовать, посещать рестораны и развлекаться другими привычными способами и направили высвободившиеся средства на строительство и ремонт. В период пандемии оборот магазинов с соответствующим ассортиментом вырос в несколько раз. При этом лесопромышленный комплекс не смог нарастить предложение пиломатериалов вслед за повышением спроса.

Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется, — сказал глава ведомства.

Эксперты ожидают, что максимально цены на пиломатериалы снизятся к концу февраля — началу марта. Это будет оптимальным временем для их покупки. Затем начнётся новый рост на старте дачного сезона.

Ранее в Ассоциации деревянного домостроения заявили, что на российском рынке домостроения возник дефицит в 30–40% от ежегодного потребления. Не хватает 2–2,5 млн кубометров древесины, что приводит к росту цен на пиломатериалы. В организации предложили ввести ограничения на экспорт, пошлины на вывоз пиломатериалов или квоты на поставки на внутренний рынок.