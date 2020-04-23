В РФ остановился единственный завод по производству картошки фри

https://static.news.ru/photo/b7e08562-84e6-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Irish Image Collection/Des/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Падение спроса на фоне распространения коронавируса заставило группу компаний «Белая Дача» временно остановить работу завода по производству картофеля фри. По словам основателя компании Виктора Семенова, у работников единственного в России подобного предприятия к планировавшимся каникулам в июле и августе добавились ещё три нерабочих месяца.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что спрос на картофель фри упал резко: в Европе потребление продукта уменьшилось на 80%, в России на заказы «Белой дачи» приходилось меньше 10% картофеля.

Основной поставщик продукта для McDonald's, открывшийся в 2018 году, попробует изменить ситуацию запуском линейки блюд из картофеля для домашнего приготовления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудницы Добрынинского сахарного завода, который находится в Липецке, обвинили руководство в сексизме. Их пытаются заменить мужчинами. По словам работниц, их специально перевели на более тяжёлую работу, чтобы они не справились со своими новыми обязанностями, после чего их смогут уволить по статье. Теперь женщины трудятся грузчиками, электриками и разнорабочими.