В РБК назвали лидеров по зарплатам среди крупнейших компаний России

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора экономики за 2020 год. Лидерами по уровню среднемесячной зарплаты стали группы компаний НОВАТЭК, «Совкомфлот» и «Полюс», пишет РБК.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по экономике составила 51,3 тысячи рублей. Таким образом, средняя оплата труда в лидирующей тройке примерно в пять раз превышает общероссийскую, — отмечается в материале.

Самые высокие зарплаты в стране выплачиваются в отрасли добычи нефти и газа — в 2,8 раза больше общероссийской среднемесячной зарплаты. Кроме того, выше средней по России оказались и зарплаты сотрудников дочерних компаний иностранных корпораций, конкурирующие с зарплатами отечественных лидеров ренкинга.

Как пояснила старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Лукьянова, выявленные отраслевые диспропорции типичны для российского рынка труда и связаны с различием размера ренты в разных отраслях или же со сложными климатическими и производственными условиями.

Так, у сотрудников юрлиц, зарегистрированных в Тюменской, Магаданской, Сахалинской областях, оказались самые высокие средние зарплаты — более 120 тысяч рублей. Среди аутсайдеров по уровню средней зарплаты — компании, зарегистрированные в республиках Северного Кавказа, а также в Еврейской автономной области и на Алтае.



Директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Шураков отмечает, что первые места НОВАТЭКа и «Совкомфлота» в списке объясняются не только высокими по российским меркам выплатами рядовым сотрудникам, но и существенными вознаграждениями топ-менеджменту. Меньше всего разрыв в зарплатах топ-менеджмента и рядовых работников заметен в больших компаниях, где функционируют профсоюзные комитеты.

Ранее эксперты заявили, что уровень зарплат в России значительно колеблется в зависимости от отрасли и места проживания. В первом полугодии 2021 года зарплата жителей трёх российских городов в среднем превысила 100 тысяч рублей в месяц. Самый высокий уровень доходов зафиксирован в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. Меньше всего получают в Элисте, Нальчике и Грозном.