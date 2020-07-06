В Райффайзенбанке перестали принимать заявки на ипотеку по льготной ставке

https://static.news.ru/photo/d5fc36b0-bfc7-11ea-b3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Райффайзенбанка сообщила о прекращении приёма заявок на выдачу ипотеки по льготной ставке под 6,19%.

Райффайзенбанк приостановил приём заявок на ипотеку по льготной ставке 6,19%, учитывая информацию «ДОМ.РФ» о равномерном сокращении лимита всем банкам-партнёрам, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако представители кредитной организации подчеркнули, что для клиентов, которые получили одобрение по ипотеке по ставке 6,19%, все условия сделки сохраняются. Помимо этого, клиенты, которые подали заявку по программе до 6 июля 2020 года, получат льготную ставку вне зависимости от даты одобрения.

Мы ищем возможности и разрабатываем варианты возвращения программы в линейку ипотечных предложений банка. На данный момент Райффайзенбанк предлагает одни из самых выгодных ставок на рынке, — отметили в банке.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские банки выдали ипотечные кредиты на 158,8 млрд рублей. Программа льготной ипотеки была запущена правительством РФ по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года.