В правительстве пообещали продлить меры поддержки по льготной ипотеке

https://static.news.ru/photo/b8d76982-c4eb-11ea-9da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление мер поддержки россиян по ипотеке станет одной из ключевых задач на ближайшее время. Об этом заявил замглавы правительства Марат Хуснуллин.

Планы он озвучил на онлайн-совещании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента Владимира Путина.

Как отметил вице-премьер, в апреле объём выдачи ипотеки сократился на 40%, однако в результате поддержки властями этого сектора экономики в первом полугодии показатель прошлого года был «физически перевыполнен» на 5%, а в денежном выражении — на 14%.

Мы одной такой эффективной мерой смогли не только остановить падение, но и увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом. Поэтому считаю, что в нашей работе ключевым вопросом будет продление мер [поддержки] по ипотеке, — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Политик добавил, что благодаря своевременным мерам в экономику было привлечено порядка 1,4 трлн рублей. Это позволило спасти строительную отрасль от остановки.

Если нынешние параметры будут сохранены, тогда заложенный в 2018 году показатель ипотечной ставки ниже 8% до конца текущего года будет перевыполнен, отметил замглавы кабмина. Он подчеркнул, что это будет возможным несмотря на все экономические сложности.

По его мнению, достигнутые результаты свидетельствуют об уверенности населения в том, что жилищное строительство будет развиваться. Это будет способствовать продажам и, соответственно, обеспечивать своевременный ввод жилья в эксплуатацию, считает Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля. Получить кредит под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка будет сохраняться в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Позднее Путин предложил распространить программу на покупку нового жилья стоимостью с 3 млн до до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 8 млн до 12 млн.

19 июня 2020 года Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от позиции Центробанка: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам.

Однако уже в начале июля, как писал NEWS.ru, Ассоциация банков России обратилась в Минфин с просьбой поднять размер субсидий на выдачу льготной ипотеки. Снижение ключевой ставки, отметили представители финансового сообщества, привело к уменьшению компенсаций кредитным организациям на ту же сумму. Это сделало выдачу ипотеки невыгодной для банков, даже с учётом государственной компенсации.