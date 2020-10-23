В помощь обманутым дольщикам: изменения допускают махинации с маткапиталом

Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции. Теперь эта норма закреплена постановлением, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом NEWS.ru сообщил дежурный пресс-службы кабинета министров. Эксперты полагают, что нововведение поможет обманутым дольщика, однако вряд ли полностью покроет их издержки на покупку новой квартиры, особенно тех, кто давно приобретал недвижимость. Кроме того, специалисты опасаются возможных злоупотреблений, которые новые правила «открывают».

Заметим, что речь идёт о тех гражданах, которые вложили материнский капитал в новое жильё, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию, объяснили в правительстве. Дело в том, что раньше в таких ситуациях дольщики, получив назад средства маткапитала, были вынуждены возвращать их в Пенсионный фонд России (ПФР). Право на повторное использование этих денег они получали, только обратившись в суд. Обычно решения принимались в пользу граждан, но, увы, это требовало немало времени и сил.

Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Отныне же денежные средства материнского капитала ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически возникает право на их повторное использование. Такие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» летом этого года. Кабмин же своим постановлением буквально скорректировал Правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Принятые властями поправки, безусловно, важны и социально значимы для тех граждан, кто использовал средства маткапитала при покупке жилья и так и не дождался квартиры, такими словами поддержали корректировки в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Теперь у россиян, отметили в беседе с обозревателем NEWS.ru представители фонда, появилась возможность оперативно и без бюрократических проволочек возвращать право пользоваться материнским капиталом. Важное удобство в том, что в случае принятия решения о выплате компенсации сумма маткапитала будет автоматически возвращена в ПФР для повторного использования, подчеркнули в организации.

Молодые семьи, вложившие средства маткапитала в долевое строительство и ставшие обманутыми дольщиками, смогут сэкономить значительные суммы, которые обычно уходят на судебное разбирательство по поводу получения права на повторное использование маткапитала. Наталья Свечникова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова

Можно отметить, что в первую очередь новые меры дадут возможность не тратить время на длительные судебные разбирательства, поэтому данные шаги можно оценить как положительный шаг в защите интересов молодых семей, подчеркнула Свечникова.

В условиях сокращения доходов населения государство ищет, скажем так, те направления, по которым можно население поддержать. Есть популистские меры, которые за собой не несут ничего положительного, а вот в данном случае меру можно назвать популистской, хотя при этом та мера, которая в моём понимании несёт определённую социальную функцию и восстанавливает определённую социальную справедливость. Возможно какие-то народные умельцы и найдут какие-либо лазейки, но абсолютное большинство людей, которые оказались в такой ситуации, что потеряли деньги — им в этом плане помогает государство. Владимир Косой президент Центра экономики инфраструктуры президент Центра экономики инфраструктуры

Размер материнского капитала для большинства российских семей — весьма существенная сумма, которая может помочь улучшить жилищные условия, и особенно это касается регионов, где стоимость кв. м значительно дешевле, чем в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре, считает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Это поможет обманутым дольщикам, однако вряд ли полностью покроет их издержки на покупку новой квартиры, особенно тех, кто давно приобретал недвижимость. С течением времени, пока шли судебные и другие разбирательства, квартиры подорожали. Однако в текущих нестабильных экономических условиях и эта сумма является весьма ощутимой, особенно для многодетных семей. Александр Диваков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Между тем весьма скептично настроена председатель региональной Ассоциации защиты прав многодетных семей Алёна Чеснокова. Ведь, по её словам, получится, что Пенсионный фонд два раза будет участвовать в этой выплате.

Честно говоря, с трудом верится, что за счёт этой меры можно будет быстрее воспользоваться деньгами. И опять что-нибудь придумают, не через суд, так ещё через что-нибудь. Со стороны того же Пенсионного фонда, например. Мне кажется, из-за этого появятся какие-нибудь махинации. Потому что люди подумают, что здесь у них не получилось, давай хоть куда-нибудь уже эти деньги пристроим. Алёна Чеснокова председатель региональной Ассоциации защиты прав многодетных председатель региональной Ассоциации защиты прав многодетных

Эксперт считает, что необходимо, «чтобы государство проконтролировало, а у нас нет таких рычагов, у нас нет такого присмотра изначально».

Нужно всё равно какую-то, может, программу, которая бы контролировала этот вопрос, чтобы отслеживать, на что конкретно выделяются эти деньги. Я вот очень часто сейчас с этим сталкиваюсь. Всё равно должен быть присмотр и контроль, — предупреждает Алёна Чеснокова.

И всё же эта мера — очень большой прорыв, поскольку тем самым государство по сути берёт на себя обязанность по возврату маткапитала, говорит председатель Союза матерей России Ольга Панина. А ведь это затрата административного ресурса, дополнительное выделение средств, замечает она.

Риски при покупке строящегося жилья по ДДУ ложились чётко на покупателя. Но в связи с несовершенством законодательства и повсеместным использованием этого недобросовестными застройщиками государство осознаёт, что данные риски просто обязано разделить с гражданином. Несмотря на то что законом регламентирована судебная процедура возврата маткапитала в случае банкротства застройщика, государство до минимума сводит участие гражданина, экономя его время и деньги. Ольга Панина председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России»

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлён второй ребёнок (а также третий, четвёртый и любой следующий ребёнок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребёнок, также имеют право на материнский капитал. Для семей, в которых с текущего года появился второй ребёнок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей. Для семей, в которых после 1 января этого года родился третий ребёнок или последующие дети, маткапитал устанавливается в размере 616 617 рублей в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не было реализовано.