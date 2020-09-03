В Минске договорились о работе по погашению долгов за энергоносители

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. По итогам встречи сторонам удалось договориться о погашении задолженности по поставкам энергоносителей Минску.
Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договорённостей, — цитирует «360» Мишустина.
Премьер-министр РФ не стал раскрывать подробностей и деталей соглашения, отметив, что Москва мотивирована перевести сотрудничество с Минском на более высокий уровень. Кроме того, по его словам, Россия выступает «за реализацию в отраслевом взаимодействии лучших практик обеих стран».
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