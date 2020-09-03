В Минске договорились о работе по погашению долгов за энергоносители

Урожай винограда в России в 2020 году упадёт на 25%, что может привести к дефициту шампанского. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на открытии третьего Столыпин-форума.

У виноградарства, как и у всего бизнеса, в этом году ситуация непростая. Помимо коронавируса есть ещё проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к...