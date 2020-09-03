16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

В Минске договорились о работе по погашению долгов за энергоносители

16:27, 03 сентября 2020

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. По итогам встречи сторонам удалось договориться о погашении задолженности по поставкам энергоносителей Минску.

Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договорённостей, — цитирует «360» Мишустина.

Премьер-министр РФ не стал раскрывать подробностей и деталей соглашения, отметив, что Москва мотивирована перевести сотрудничество с Минском на более высокий уровень. Кроме того, по его словам, Россия выступает «за реализацию в отраслевом взаимодействии лучших практик обеих стран».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео