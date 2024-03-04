В Минпромторге раскрыли отношение к преференциям для российских товаров Минпромторг РФ поддержал идею предоставления приоритета российским товарам

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Минпромторг РФ поддерживает идею предоставления преференций товарам российских производителей в торговых сетях и на маркетплейсах, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, которые приводит ТАСС, первые 50 карточек на порталах должны занимать отечественные товары.

Преференции — это обязательно закрепленная доля на полке. <...> Мы уверены, что приоритет в размещении как раз должен быть отдан отечественной продукции. <...> В онлайн-торговле первые 50 карточек товаров должны быть российские, — сказал он.

Евтухов подчеркнул, что любое государство должно поддерживать своих предпринимателей и помогать им закрепиться на национальных рынках. По его словам, раз у России есть такая возможность, то она обязательно должна ей воспользоваться и закрепить такую форму поддержки на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность отмены порога беспошлинного ввоза товаров, купленных за рубежом. Сейчас россияне могут ввозить беспошлинно товаров на €1 тысячу и весом 31 килограмм. После того как этот порог будет отменен, граждан страны могут обязать уплачивать пошлину в размере 5% от стоимости покупки.