В Минпромторге предложили объявить бизнесу «регуляторную амнистию»

https://static.news.ru/photo/972b774c-8571-11ea-9cfc-fa163e074e61_660.jpg Никита Кузнецов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После пандемии коронавируса и отмены связанных с ней ограничительных мер следует применить в отношении российских предпринимателей «регуляторную амнистию». Об этом заявил глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

По его словам, необходимо создать регуляторную среду «на потом», которое будет непростым для предпринимателей.

Нужно сделать такие льготные правила для бизнеса, отменив всё, за исключением того, что непосредственно влияет на жизнь и здоровье людей, — цитирует чиновника ТАСС.

Так, он предлагает создать возможности для беспрепятственного экспорта и торговли товарами внутри страны, а также пересмотреть нормы, касающиеся лицензирования и сертификации.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ряд налоговых льгот для предпринимателей. Кроме того, глава государства планирует обсудить с крупнейшими банками механизм поддержки бизнеса в наиболее пострадавших от пандемии сферах.