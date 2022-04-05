В крупных городах России вдвое выросло предложение квартир в аренду

Предложение квартир в аренду в крупных российских городах выросло на 50% за последние два месяца. Предложение растёт в связи с оттоком мигрантов, а также возвращением в родные города потерявших работу россиян, пишут «Известия».

По данным сервиса «Домклик», число объявлений о сдаче внаём однокомнатных квартир увеличилось на 47–50%, двухкомнатных — на 39%, трёхкомнатных — на 32%.

Многие арендодатели склонны занижать цены, так как считают, что люди будут массово мигрировать, и боятся остаться без съёмщиков. Но некоторые, наоборот, завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить свой доход, — приводит газета пояснение представителей сервиса.

Что касается оттока мигрантов, он начался ещё в пандемию. Сейчас же роль играют другие причины — это нестабильность рубля и невозможность перевести деньги через платёжные системы. К тому же, собственники, которые планировали продажу квартир, предпочли приостановить этот процесс в условиях неопределённости. Ипотечные ставки на новостройки за последние два года были весьма привлекательны, поэтому на рынке появились сдаваемые в аренду квартиры, которые покупались в инвестиционных долях.

Эксперты отмечают, что в Москве сократилось число квартир. сдаваемых в аренду посуточно, поэтому их выводят в долгосрочную аренду. К тому же с приближением тёплого сезона многие люди переезжают на дачи, а квартиры сдают.

Ранее сервис по поиску недвижимости «Циан» провёл исследование, согласно которому долгосрочная аренда квартир в крупнейших городах России стала втрое дешевле ипотеки. Предложение жилья в аренду в марте увеличилось в полтора раза, что привело к снижению ставок.