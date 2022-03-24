В Кремле разъяснили условия оплаты газовых контрактов рублями

Условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться по мере контактов с покупателями российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал дождаться этого момента и напомнил, что глава государства поручил в течение недели отработать этот механизм, передаёт ТАСС.

Президент вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата проходила в рублях. Соответственно по мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа и как будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию. Давайте дождёмся этого момента, — сказал Песков.

Как сообщалось, Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. Он также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Комментируя это решение руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко заявил, что, этот шаг одновременно станет и защитой от санкций по отношению к выручке от экспорта газа, и поддержкой национальной валюты, и ответом на санкционную войну, так как это удар по долларовой системе. При этом, если страны Евросоюза откажутся оплачивать газ в рублях, то поставки будут остановлены, а Европа впадёт в экономический кризис.