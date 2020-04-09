В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

https://static.news.ru/photo/2ac47cc2-7a11-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что его страна готова к худшему сценарию развития событий с «Северным потоком — 2». По его словам, при этом на Украине считают, что газопровод не успеют достроить раньше 2021 года.

К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию, — отметил Макогон в интервью Liga.net.

Он добавил, что в Киеве стараются противодействовать запуску «Северного потока — 2». Там надеются на помощь в данном вопросе США и стран Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство граждан Германии выступают за активизацию экономических отношений с Россией на фоне пандемии коронавируса и реализацию проекта «Северный поток — 2», а также не поддерживают односторонние санкции США. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.