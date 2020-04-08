Экономика

Немцы поддержали усиление экономических связей с РФ и «Северный поток — 2»

12:58, 08 апреля 2020 15
Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Большинство граждан Германии выступают за активизацию экономических отношений с Россией на фоне пандемии коронавируса и реализацию проекта «Северный поток — 2», а также не поддерживают односторонние санкции США. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Большинство немцев однозначно выступает за активизацию отношений с РФ, — цитирует ТАСС политика, который озвучил результаты опроса, проведённого социологической службой Forsa.

Хармс уточнил, что усиление экономических связей с Россией поддержали 55% респондентов, 28% высказались против, ещё 17% затруднились с ответом. Подавляющее большинство участников опроса — 86% — выступило против односторонних санкций США, лишь 5% одобряет их, 9% не дали ответа.

Что касается «Северного потока — 2», то 77% опрошенных поддержали реализацию проекта, против выступили 4%, а 19% не смогли ответить.

Исследование проводилось с 16 по 19 марта. В нём приняли участие около тысячи граждан ФРГ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности нормализовать отношения с Россией. По его словам, соседние страны должны стремиться к поддержанию хороших, а не напряжённых отношений. Дипломат заверил, что готов при первой возможности встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, надо лишь договориться. Чапутович считает, что стороны должны снизить накал исторических споров. При этом Варшава не предъявляет Москве условий для начала диалога по данной теме.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях