Немцы поддержали усиление экономических связей с РФ и «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/66c1102c-7981-11ea-afe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Большинство граждан Германии выступают за активизацию экономических отношений с Россией на фоне пандемии коронавируса и реализацию проекта «Северный поток — 2», а также не поддерживают односторонние санкции США. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Большинство немцев однозначно выступает за активизацию отношений с РФ, — цитирует ТАСС политика, который озвучил результаты опроса, проведённого социологической службой Forsa.

Хармс уточнил, что усиление экономических связей с Россией поддержали 55% респондентов, 28% высказались против, ещё 17% затруднились с ответом. Подавляющее большинство участников опроса — 86% — выступило против односторонних санкций США, лишь 5% одобряет их, 9% не дали ответа.

Что касается «Северного потока — 2», то 77% опрошенных поддержали реализацию проекта, против выступили 4%, а 19% не смогли ответить.

Исследование проводилось с 16 по 19 марта. В нём приняли участие около тысячи граждан ФРГ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности нормализовать отношения с Россией. По его словам, соседние страны должны стремиться к поддержанию хороших, а не напряжённых отношений. Дипломат заверил, что готов при первой возможности встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, надо лишь договориться. Чапутович считает, что стороны должны снизить накал исторических споров. При этом Варшава не предъявляет Москве условий для начала диалога по данной теме.